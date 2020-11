Idoso é detido após assinalar, com caneta, número de candidato na tela da urna em SP

Por Redação - Redação 270

Um idosos de 80 anos foi detido na manhã deste domingo (15), em São João das Duas Pontes (SP). O homem assinalou, com uma caneta, o número do candidato em que votou na tela da urna eletrônica. À polícia, ele disse que se confundiu na hora de votar e marcou, com a caneta, nos quadrados referentes ao seu candidato. As informações são do site G1.

O idoso foi liberado após ser levado à delegacia, onde foi registrada a ocorrência. A urna precisou ser limpa, mas não houve necessidade de trocá-la.

