Idaf lança campanha fotográfica para preservação do meio ambiente

O Espírito Santo apresenta belíssimas paisagens naturais de norte a sul do Estado e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) contribui diretamente para a preservação ambiental dessas áreas. Com o objetivo de conscientizar os capixabas sobre a importância da preservação das belezas naturais e a atuação fundamental do Instituto, a Gerência de Educação Sanitária e Ambiental e a Assessoria de Comunicação do órgão criaram a hashtag #AquiTemIdaf, que poderá ser utilizada por usuários da rede social Instagram. Leia Mais em Revista Safra ES

