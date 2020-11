Hospital Evangélico de Cachoeiro precisa de doação de leite humano

Por Redação - Redação 7

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) é o único hospital do Sul do Estado do Espírito Santo a contar com um Banco de Leite Humano. Hoje o estoque se encontra baixo, sendo difícil atender a demanda dos 26 municípios da macrorregião sul. “Diante da grande demanda de internações e solicitações de leite humano pasteurizado, nosso estoque se encontra insuficiente para atender a todos”, disse a enfermeira responsável pelo setor, Reneida Aparecida Carvalho Cabral.

Desde setembro de 2016, o Banco de Leite do Heci conta com uma unidade móvel, toda equipada para fazer a coleta domiciliar, o que deu maior agilidade e comodidade às doações. “Pedimos às doadoras que venham ao banco de leite ou façam contato pelo telefone (28) 3526-6199 para que possamos agendar uma visita e fazer a coleta no conforto do seu lar. ” É o apelo que a enfermeira Reneida faz a todas as mães que amamentam.

Segundo ela, o leite que a mãe tira, em casa mesmo, deve ser guardado em frascos de vidro com tampa plástica e congelado por no máximo 15 dias. “Esse tipo de recipiente nós fornecemos e são ideais para esse propósito, uma vez que são de fácil limpeza e desinfecção, mantendo boa vedação e também são resistentes ao processo de esterilização”.

Contudo, a mãe que quiser trazer a doação por conta própria precisa seguir à risca as recomendações de armazenamento e transporte, que deve ser feito em recipiente térmico e também tomar todos os cuidados de proteção contra o coronavírus. “A doação de leite humano se faz necessária por contribuir com o tratamento e vida de outras crianças. Além disso, estimula a produzir mais leite e favorece para que a mama não fique empedrada”, ressalta a enfermeira.

