Homem é esfaqueado e mulher agredida com socos por ex-companheiro em bairro de Alegre

Por Ana Glaucia Chuina

Na madrugada deste domingo (22), um homem de 39 anos foi esfaqueado no bairro Vila do Sul, em Alegre, enquanto conversava com uma mulher de 24 anos. Ela contou para a Polícia Militar que o crime havia sido cometido por seu ex-companheiro, de 35 anos, que a agrediu depois do crime com diversos chutes e socos.

A mulher contou que está separada do suspeito desde o último dia 5, e que nesta noite estava conversando com a vítima e foram até sua casa. Quando ela abriu a porta, o suspeito estava dentro da casa com uma faca e acertou uma facada na vítima, que saiu em seu veículo. A partir de então o suspeito, passou a agredi-la com chutes, socos e arrancou seus cabelos. Vizinhos conseguiram intervir e fizeram a agressão parar.

O suspeito de 35 anos foi localizado e abordado e, ao ser questionado, confirmou o fato. Ao ser perguntado onde estaria a faca usada no crime, ele disse que jogou dentro da casa onde aconteceu o crime. Porém, os militares não localizaram a mesma.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram a 6ª Delegacia regional de Alegre.

Os militares foram até o Pronto Socorro de Alegre para conversar com a vítima esfaqueada e receberam a informações de que ela sofreu um corte profundo no peito, perdeu muito sangue e, devido ao risco, seria transferido para Cachoeiro de Itapemirim.

