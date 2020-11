Há sete semanas, Cachoeiro mantém risco baixo para Covid-19

Por Redação - Redação 54

Há sete semanas em risco baixo para covid-19, Cachoeiro de Itapemirim tem indicadores relacionados à pandemia considerados estáveis, que apontam para a manutenção dessa classificação.

Essa avaliação, importante tanto para a saúde pública quanto para as atividades econômicas (que podem continuar a funcionar com restrições leves nesse cenário), é feita pelo Sistema de Comando Operacional (SCO) do município, comissão que monitora dados referentes à situação epidemiológica local e articula ações para controle da disseminação do novo coronavírus.

Com a atual taxa de crescimento de casos controlada (a segunda menor das últimas 26 semanas), a maior cidade da região sul capixaba tem pouco mais de 100 casos ativos – 95% das quase 7 mil pessoas diagnosticadas estão curadas.

Outros indicadores da matriz de convivência com a pandemia, a taxa de ocupação de leitos destinados à covid-19 e a média móvel de óbitos têm evolução contida.

A manutenção da classificação de risco baixo, entretanto, depende de um esforço coletivo e integrado, adverte o SCO. Sociedade civil, poder público e setor privado devem continuar fazendo a sua parte para proteger a saúde coletiva e manter o índice de contágio controlado.

O alerta tem ainda mais peso frente às experiências recentes de países europeus e até regiões do Brasil que, depois de conseguirem resultados importantes no controle da doença, voltaram a registrar um aumento expressivo de casos, novamente sobrecarregando sistemas de saúde e forçando autoridades a retomarem medidas restritivas e mais rigorosas para conter a chamada ‘segunda onda’.

Os moradores de Cachoeiro precisam continuar com os cuidados preventivos já amplamente divulgados e conhecidos, mantendo distanciamento social, higienizando as mãos e usando máscara sempre que saírem de casa. Da mesma forma, as atividades econômicas devem manter o cumprimento das medidas sanitárias vigentes.

A Prefeitura de Cachoeiro, por sua vez, tem atuado em várias frentes no enfrentamento e controle da pandemia, por meio dos serviços municipais de saúde, das ações de conscientização, da fiscalização do cumprimento de regras (mais de 15 mil vistorias realizadas, incluindo denúncias pelo Disque Aglomeração 153), da limpeza anticoronavírus em espaços públicos, dentre outras iniciativas.

Nesta semana, também como forma de evitar o agravamento do quadro epidemiológico, a administração municipal prorrogou até o fim deste ano a suspensão das aulas presenciais das escolas públicas municipais.

