Guarda Municipal de Cachoeiro inicia curso para atualizar porte de arma e mudar calibre

Os agentes da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim começaram, nesta quinta-feira (26), o curso de atualização do porte de arma e mudança para o calibre .40. A cerimônia de abertura foi realizada no auditório do Centro de Manutenção Urbana (CMU) da Prefeitura e contou com a presença do prefeito Victor Coelho e do secretários municipais de Segurança e de Administração, Ruy Guedes e Cláudio Mello, respectivamente.

“O operador de segurança pública precisa passar, constantemente, por qualificação que amplie a sua capacidade de serviço à população. Por isso, este curso de atualização profissional, mais do que atender os requisitos da legislação, servirá para ampliar o conhecimento técnico e cognitivo dos agentes, para que estejam ainda mais preparados para servir ao município”, salientou o secretário de Segurança.

A formação visa atender as exigências da lei federal 10.826/2003 (art. 6º), do decreto 9.847/2019 e da instrução normativa nº 180/2020 – DG/PF (art. 41).

O curso será coordenado pela Escola do Servidor, da Secretária Municipal de Administração (Semad), e apresentará temáticas como: “As guardas municipais americanas e as guardas municipais brasileiras: Uma sugestão organizacional comparativa” (abordada na primeira palestra, pelo juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, Robson Louzada); “Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Segurança Pública”; “Técnica de Manuseio de Arma de Fogo”, “Técnica de Abordagem” e “Liderança”.

As aulas práticas de tiro com o novo calibre serão ministradas por instrutor da Polícia Civil. As atividades da capacitação serão finalizadas no dia 21 de dezembro, com a entrega dos cerificados de conclusão.

Em seu pronunciamento, o prefeito Victor Coelho relembrou ações de melhoria e investimento da gestão na Guarda Civil Municipal e ressaltou a importância do curso como mais uma conquista para a categoria. “Temos muita gratidão por tudo que a Guarda Civil da nossa cidade conquistou e estamos caminhando em direção a mais conquistas. Nosso objetivo é avançar nas políticas de segurança”, completou.

Retorno do armamento

Em fevereiro deste ano, após um impasse de mais de uma década, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro pôde voltar a portar armas de fogo. Quarenta guardas que cumpriram todos os requisitos do curso de formação funcional receberam os portes, emitidos pela Polícia Federal. Além de retomarem os 49 revólveres e três carabinas que estavam retidos no 9º Batalhão de Polícia Militar, a GCM recebeu, também, doação de 41 pistolas .40 da PM.

