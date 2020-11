Guaçuí registra nove novos casos de Covid-19

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 55

Guaçuí registrou, neste sábado (28), mais nove casos de Covid-19. Agora, no total, a cidade tem 550 confirmações. Destes, 33 estão em isolamento. O número de curados também subiu e agora está em 490. A cidade ainda soma 27 mortes provocadas pela doença. Os casos investigados caíram de 447 para 432.

O município ampliou a testagem para a detecção de contaminação pelo novo coronavírus, como determinam as novas portarias do Governo do Estado, que quer conhecer mais profundamente como está a circulação do vírus na população capixaba. A ação começou pelos profissionais de saúde da rede e será ampliada, depois, para outros setores da administração pública e da sociedade. Por isso, os números de notificações e casos em investigação, principalmente, vão apresentar crescimentos maiores do que a média que vinha sendo registrada.

