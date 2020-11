Grupo Havan estuda abrir loja em Cachoeiro de Itapemirim

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 46

A Havan, uma das maiores varejistas do país, estuda instalar uma loja em Cachoeiro de Itapemirim. O grupo já prospectou dois imóveis para a construção da loja, ambos na Rodovia Safra, entre os bairros Monte Belo e União, segundo fontes de mercado.

A localização das lojas do grupo fogem dos centros comerciais dos municípios. Elas, geralmente, são instaladas em locais de fácil acesso não apenas para os moradores da cidade sede, mas para consumidores de todo entorno. Ainda não há informações sobre investimento ou número de empregos que será gerado.

A negociação está em fase inicial e, se prosperar, essa será a primeira loja da Havan no Sul do Estado. O grupo já tem uma no Norte do Espírito Santo, em Linhares, e planeja abrir outra em Cariacica, na Grande Vitória.

Fundada como uma pequena loja de atacado de tecidos no dia 26 de junho de 1986, em Brusque, o nome Havan é a junção das sílabas iniciais dos nomes dos dois sócios-fundadores da empresa: Luciano Hang e Vanderlei de Limas.

