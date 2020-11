Grave acidente deixa um morto e dois feridos na BR-262, em Venda Nova do Imigrante

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1632

Um gravíssimo acidente às 3h30 da madrugada deste domingo (29) deixou uma pessoa morta e duas feridas em Venda Nova do Imigrante. A batida aconteceu na BR-262, no km 106, próximo ao Bairro Bananeiras.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Fiat, cor branca, saiu da pista e se chocou contra uma árvore às margens da rodovia. Pelas fotos, é possível ver que o carro ficou totalmente destruído. A pista não precisou ser interditada.

Um dos ocupantes do veículo morreu no local do acidente e os outros dois foram socorridos e levados para o Hospital Padre Máximo, no município. Não há informações sobre a identidade da pessoa que faleceu.

