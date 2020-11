Governo do ES divulga datas para pagamento do IPVA em 2021

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 91

Advertisement

Advertisement

O Governo do Estado divulgou ou calendário com as datas de vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente a 2021. Em abril, vencerá a primeira parcela ou cota única para veículos leves, independente do final da placa. Para os veículos pesados, o início da data de pagamento será março, para as placas com final 1 ou 2. Os valores a serem pagos serão informados em dezembro.

Continua depois da publicidade

Na cota única, o pagamento até a data do vencimento terá 5% de desconto. Os proprietários de veículos leves poderão também parcelar o IPVA em quatro vezes. Já os proprietários de veículos pesados poderão dividir o IPVA em duas parcelas.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.