Flamengo anuncia demissão do técnico Domènec Torrent

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 50

O Clube de Regatas do Flamengo anunciou agora pouco, em sua página do Twitter, a demissão do técnico Domènec Torrent à frente do time titular de futebol do clube. A decisão se deu após uma série de mau desempenho do time nas últimas atuações. Em partida contra o Atlético Mineiro, neste domingo (8), o carioca perdeu com goleada de 4 a 0.

Domènec foi anunciado pelo Flamengo no fim de julho no lugar de Jorge Jesus, que foi para o Benfica. Nesse período, foram 26 jogos, com 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas – aproveitamento de 63,8%.

Interinamente, quem comandará o time principal será mMurício Souza.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènec Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o time principal do clube. A atividade da equipe principal da próxima terça-feira (10) será comandada por Maurício Souza. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 9, 2020

