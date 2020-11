Filho de Bolsonaro intermediou reunião entre patrocinador de Cachoeiro e ministro

Por Redação - Redação 347

O quarto filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Jair Renan Bolsonaro, articulou uma reunião entre um patrocinador de sua empresa e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. As informações são da revista Veja.

No dia 13 de novembro, segundo a publicação, Renan reuniu-se com o ministro e um grupo de empresários da Gramazini Granitos e Mármores, empresa sediada em Cachoeiro de Itapemirim, e que patrocina a Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia, que pertence ao filho do presidente. A reunião não constava na agenda oficial do ministro e, nela, foi apresentada uma proposta de construção de casas populares de pedra.

Procurado pela Veja, John Lucas Thomazini, presidente da Gramazini Granitos e Mármores, disse que foi Renan quem levou o projeto ao pai, que encaminhou ao Ministério do Desenvolvimento Regional. O ministério confirmou à revista que o pedido de audiência foi feito pelo gabinete da Presidência, por meio de Joel Fonseca, assessor especial de Jair Bolsonaro, que também estava na reunião. Em relação à presença de Renan no encontro, a pasta informou que o filho do presidente “participou na qualidade de ouvinte e por acreditar que o sistema construtivo teria potencial de reduzir custos para a União”.

Com informações da Veja

