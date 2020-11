Filha de Belo é presa suspeita de integrar quadrilha de golpes eletrônicos

Por Redação - Redação 86

A filha caçula do cantor Belo, Isadora Alkimin Vieira, de 21 anos, foi presa junto com outras 11 mulheres nesta quarta-feira (11), pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), no Rio. As informações são do jornal O Globo.

A jovem é acusada de integrar uma quadrilha especializada em golpes por meio eletrônico, ligada à maior facção criminosa do Rio, e que fatura entre R$ 600 mil a R$ 1 milhão por mês com esses crimes.

Belo, que tem outros três filhos, disse que estava “muito surpreso e arrasado” ao jornal O Globo.

“Eu não sabia de absolutamente nada, falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento”, disse o cantor.

De acordo com a polícia, a estudante de odontologia e as outras 11 mulheres são suspeitas de serem responsáveis por induzir as vítimas a repassarem seus dados bancários e a entregarem seus cartões a outros integrantes do grupo.

A prisão foi feita em flagrante após uma denúncia anônima, que permitiu que os policiais do DCOD encontrassem a “central” dos golpes, na Barra da Tijuca. Com isadora, foram apreendidos um iPhone, avaliado em R$ 4 mil, e um notebook. A filha de Belo vai responder pelo crime de organização criminosa.

