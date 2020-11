Fapes oferta mais de 200 bolsas para cursos de mestrado e doutorado no Espírito Santo

Por Redação - Redação 22

Advertisement

Advertisement

Os programas de pós-graduação capixabas que mantêm cursos de mestrado e de doutorado podem submeter propostas, até o próximo dia 30 de novembro, e concorrer às cotas institucionais com bolsas ofertadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). As chamadas públicas, lançadas nesta sexta-feira (6), fazem parte do Programa de Capacitação de Recursos Humanos na Pós-Graduação (Procap). A oferta é de 150 bolsas de mestrado, durante 24 meses, e 75 de doutorado, por até 48 meses. Somados, os recursos ultrapassam R$ 16 milhões.

Continua depois da publicidade

Os coordenadores dos programas vinculados a instituições de pesquisa, faculdades e universidades capixabas devem submeter as propostas ao Procap pela Plataforma SigFapes. Toda a documentação necessária, assim como o procedimento de inscrição, está descrita nos editais nº 10/2020 (doutorado) e nº 11/2020 (mestrado), disponíveis no www.fapes.es.gov.br.

São mais de 100 cursos de mestrado e doutorado, acadêmicos e profissionais, ofertados pelos programas de pós-graduação presentes no Espírito Santo e pelas redes de parcerias com instituições de outros estados, que podem ser contemplados com as bolsas.

É importante ressaltar que a chamada pública é exclusiva para os cursos e não é possível submeter uma proposta enquanto aluno. Após a divisão da cota de bolsas, os mestrandos e doutorandos serão escolhidos pelos próprios programas de pós-graduação, geralmente de acordo com a classificação, para receberem o benefício.

Continua depois da publicidade

Reajuste das bolsas

A Fapes anunciou, em março de 2020, que as bolsas concedidas por meio de editais específicos, incluindo os do Procap, teriam os valores reajustados, a partir do mês de maio. Todas as informações sobre as modalidades de bolsas contempladas estão dispostas na nota técnica publicada no site da Fapes.

O aumento chega a cerca de 23% para os benefícios repassados a estudantes de mestrado, passando de R$ 1,5 mil para R$ 1,85 mil mensais, e doutorado, que saltou de R$ 2,2 mil para R$ 2,7 mil mensais. A decisão foi aprovada em 12 de março pelo Conselho Científico-Administrativo da Fapes e publicada na Resolução 261.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.