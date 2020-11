ExpoSul RaízES: campo encontra a cidade com atenção aos protocolos contra a Covid-19

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 80

O Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim abre os portões para receber a ExpoSul Rural RaízES. A feira, que vai começar na próxima quarta-feira (2) e encerrará no domingo (6), promete boas oportunidades de negócios para os produtores rurais e boas compras para o público em geral.

O grande encontro do agro capixaba vai passear pela história da agricultura do Sul do Estado e, na outra ponta, vai mostrar a inovação que faz o agro se manter sempre forte, mesmo nas adversidades. Café, agroindústria, cachaça, gastronomia, flores, artesanato, cerveja, programação técnica, demonstrações e aulas práticas e também cooperativas, instituições de crédito, equipamentos de energia solar, máquinas e veículos estarão esperando os visitantes.

A organização ressalta que a ExpoSul RaízES terá uma atenção especial aos protocolos de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19). “A atenção com a saúde do expositor e do visitante é fundamental para nós. O importante é movimentar a economia, trazendo o que o campo tem de melhor para oferecer à cidade, e vice-versa, com toda a segurança”, garante o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro, organizador do evento.

Uma das ações que acontecerão durante o evento é do projeto Feira Segura, uma parceria do sistema Faes/Senar/Sindicatos com o Ministério da Agricultura, Governo do Estado e prefeituras. Feira Segura é uma campanha que vai priorizar a segurança para os consumidores e todos os feirantes que estão comercializando a produção. O programa busca distribuir informações aos consumidores em uma campanha de valorização do produtor rural.

A agroindústria familiar terá forte presença na ExpoSul Rural RaízES, com queijos, linguiças, biscoitos e outras delícias direto do produtor. Destaque para o café, trazendo novidades do setor, homenagens a produtores e mais de trinta marcas de café de qualidade, além de espaço para aulas show e parceiros relacionados a insumos, maquinário, torrefação, embalagens, cafeteria, ensino e pesquisa. O artesanato regional também marca presença com peças decorativas, móveis, roupas e acessórios.

A entrada é gratuita e o estacionamento são gratuitos das 14h às 20h. A novidade é que o evento será híbrido, com transmissão também pela internet. Serão feitas três horas diárias de transmissão e as redes sociais da ExpoSul rural estarão em tempo integral dedicadas ao evento, com ofertas de produtos e programação técnica.

