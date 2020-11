Espírito Santo é destaque na retomada da economia do turismo

Por Redação - Redação 73

O Espírito Santo está entre os dez estados com maior crescimento nas atividades turísticas do País de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgados pelo Ministério do Turismo. Este dado demonstra que as ações de enfrentamento adotadas pelo Governo do Estado e pela Secretaria de Turismo (Setur) conseguiram amenizar os impactos da pandemia no setor.

De acordo com o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana, a forma como o governador do Estado, Renato Casagrande, administrou a crise causada pela pandemia, a liberação do Fundo de Aval para o setor e a adoção de protocolos de prevenção ao novo Coronavírus (Covid -19) possibilitaram este crescimento. “Enfrentamos a situação mantendo a comunicação constante com todo o setor, buscando ações para amenizar os impactos econômicos e, paralelamente, fomos construindo várias ações para retomada das atividades de forma segura para todos”.

O secretário enfatizou que a equipe da Setur em virtude da necessidade de paralisação das atividades criou o Plano de Retomada da Economia do Turismo que está em execução. “Neste conjunto de ações, trabalhamos a adoção dos protocolos sanitários e a promoção de nosso destino, participando do Movimento Supera Turismo, da Abav Collab, este ano, virtual, mas que oportunizou a divulgação do Estado, bem como espaço para os empresários locais apresentarem seus produtos e serviços, edital para os guias de turismo, além de fantour e fanpress, realizados na semana passada”.

Resultado

A pesquisa foi realizada em 12 unidades da federação. Os dados mostram que as atividades turísticas no País registraram aumento pelo quinto mês consecutivo, apontando o reaquecimento do setor. O índice cresceu 11,5% em setembro na comparação com agosto e os destaques vão para os serviços de transporte aéreo de passageiros (19,2%) e de alojamento e alimentação (9,1%). No acumulado, dos últimos cinco meses analisados, o setor já registra um ganho de 88,8%.

Com informações da Assessoria de Imprensa do Ministério do Turismo.

