Escola Família Agrícola de Cachoeiro abre matrículas para 2021

A Escola Família Agrícola de Cachoeiro de Itapemirim (Efaci) está com inscrições abertas para estudantes que quiserem cursar o Ensino Médio integrado ao Técnico de Agropecuária, no ano 2021. Estão disponíveis 40 vagas para o 1º ano e outras 20 para ingresso no 2º ano.

Os interessados devem procurar a escola, que fica localizada na Fazenda Experimental Bananal do Norte (Incaper), no distrito de Pacotuba. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h às 16h.

As inscrições vão até dia 29 de dezembro e, para garantir a vaga, os pais deverão comparecer à escola, levando os seguintes documentos: declaração de transferência e histórico escolar do aluno, fotocópias da Carteira de Identidade, do CPF, cartão de vacina, da Certidão de Nascimento, da Carteira de Trabalho, de um comprovante de residência, além de duas fotos 3×4.

Educação de qualidade para jovens do campo

As aulas da Efaci ocorrem em regime de alternância, em que os alunos passam uma semana na unidade de ensino e uma em casa.

O curso tem duração de quatro anos e acrescenta bons conhecimentos aos alunos que pretendem viver no meio rural, principalmente, para aqueles que já possuem vínculos fortes com a terra, pois oferece saberes práticos que podem ser implementados durante o serviço, aumentando a rentabilidade das propriedades rurais.

No entanto, a Escola Família Agrícola também oferece conhecimentos que podem ser aplicados para aqueles que optarem por outras carreiras, porque o conteúdo pedagógico, apesar de fortemente vinculado aos saberes do campo, também inclui matérias do Ensino Médio convencional.

A Efaci é mantida, há 10 anos, pela parceria entre Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes).tjes

