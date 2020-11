ES tem alerta para chuvas intensas, vendaval e granizo em 21 cidades; confira a lista

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 339

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu mais um alerta para tempestades, vendaval e possibilidade de queda de granizo em 21 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido entre esta quarta (18) e quinta-feira (19) até às 9 horas. De acordo com o Inpe, nas área em destaque ocorrerão tempestades localmente de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de ventos e eventual queda de granizo.

Vejas as cidades sob alerta:

-Afonso Cláudio

– Alegre

– Apiacá

– Atílio Vivácqua

– Bom Jesus do Norte

– Brejetuba

– Castelo

– Conceição do Castelo

– Divino de São Lourenço

– Dores do Rio Preto

– Guaçuí

– Ibatiba

– Ibitirama

– Irupi

– Iúna

– Jerônimo Monteiro

– Mimoso do Sul

– Muniz Freire

– Muqui

– São José do Calçado

– Venda Nova do Imigrante

