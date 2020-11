Entidades repudiam jornal por ligar aumento da taxa de transmissão de Covid-19 ao turismo no ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 49

Advertisement

Advertisement

Entidades ligadas ao turismo do Espírito Santo emitiram, na última sexta-feira (6), uma nota de repúdio contra reportagem publicada por um veículo de comunicação do Estado que ligou o aumento no número de casos de Covid-19 em algumas microrregiões capixabas, como a Central Serrana e Sudoeste Serrana, ao aumento do número de turistas que vão a essas cidades.

Continua depois da publicidade

A matéria mostra que em todas as regiões do Espírito Santo ocorreu aumento da chamada taxa de transmissão do novo coronavírus, independente de serem ou não regiões turísticas. De forma geral, o especialista consultado pela reportagem avalia que dois fatores influenciaram o crescimento da taxa: ampliação da testagem e maior interação entre as pessoas.

Os empresários do setor de turismo rechaçaram a afirmação de que o turismo foi responsável por esse aumento na taxa de transmissão. “Destacamos que tal afirmação não tem embasamento técnico e comprobatório, sendo infundada a afirmação de que o aumento dos casos está relacionado ao turismo”, diz a nota, que foi assinada pela Abeoc-ES, Ampro, Convention Bureau ES, Abih, Sindprom, Sindhoteis e Icatur.

“O setor de turismo se preveniu e foi um dos mais atingidos pela pandemia. Não se deve colocar, sobre ele, uma culpa que não existe. Há um conjunto de fatores que devem ser levados em conta e pode até ser que o turismo esteja nesse meio, mas não foi apenas o turismo que provocou isso. Até porque, estamos com todos os protocolos sanitários em vigor, há uma fiscalização enorme feita pelos empresários, que são os mais preocupados em preservar a saúde pública. Preservando a saúde, o empresário preserva seu negócio. Jogar uma culpa que pode ser de todos para o empresário do setor de turismo é uma incoerência total”, avalia o presidente do ES Convention Bureau, Alfonso Silva.

Continua depois da publicidade

O Turismo, continua a nota de repúdio, utiliza os mais elevados graus de protocolos existentes no Brasil. “A população vem assistindo a um total desrespeito às normas de segurança sanitária em eventos, ações e participações de pessoas vinculadas as eleições municipais. Temos comprovados fatos registrados, inclusive por essa mídia, com candidatos realizando aglomerações de pessoas, sem o mínimo de distanciamento ou utilização de máscaras. Assim, nós do turismo, afirmamos à população em geral, que é seguro fazer turismo e que todas as empresas estão com protocolos implantados e não somos responsáveis pelo aumento dos casos de Covid”.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.