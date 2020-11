Em sete meses de pandemia, asilos do ES registraram 1.015 casos da Covid e 100 mortes

Por Redação - Redação 40

Advertisement

Advertisement

Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) do Espírito Santo registraram em sete meses de pandemia da Covid-19, 1.015 diagnósticos da doença, sendo com 577 entre os idosos residentes e 438 entre os trabalhadores das ILPIs, e 100 óbitos de idosos residentes.

Continua depois da publicidade

Os dados são do acompanhamento realizado pelo Centro de Apoio Cível e Defesa da Cidadania (CACC) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), ao longo de sete meses, mostra o registro acentuado da Covid-19 nas Instituições de Longa e constam no boletim consolidado pelo CACC até o dia 16 de novembro.

O MPES realizou a primeira verificação das instituições no período de 17 a 24 de abril e, na ocasião, foram registrados, além de diversos casos suspeitos, 24 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, sendo 13 em idosos residentes e 11 entre trabalhadores, além de 6 óbitos. Portanto, em termos percentuais, entre os relatórios de 24 de abril e 16 de novembro, houve acréscimo de 4.438% do total de residentes infectados; de 3.981% de trabalhadores; e de 1.667% de óbitos.

A ampliação do número de unidades que apresentaram casos confirmados foi crescente, partindo de apenas uma instituição, em 24 de abril, para 78 ILPIs, após 7 meses de monitoramento. Considerando as 92 unidades em funcionamento no Estado, 14 (15,3% do total) não registraram, até 16 de novembro, contaminação entre os residentes e funcionários da instituição.

Continua depois da publicidade

Crescimento

Em relação ao relatório anterior, finalizado em 11 de novembro, o boletim atual indica 8 novos casos de Covid-19 entre os residentes, 10 novos registros de trabalhadores contaminados e um novo óbito, em Ecoporanga. Os casos recentes de pessoas idosas contaminadas foram verificados em Vila Velha, com 5 novos casos, além de um em Vitória e dois em Ecoporanga. Entre os funcionários das ILPIs, os novos casos foram constatados em Vila Velha (6 casos), Vitória (1), Cachoeiro de Itapemirim (1), Baixo Guandu (1) e Santa Teresa (1).

Em razão da aproximação das festas de fim de ano, o relatório do CACC traz ainda diversas recomendações para as ILPIs, de modo a garantir o vínculo familiar e social e, ao mesmo tempo, proteger aqueles que fazem parte do grupo de alto risco quanto a um o possível contágio pela Covid-19. Entre outras recomendações, o MPES orienta ser prudente o controle criterioso de visitas externas e saídas de pessoas idosas das instituições, incluindo familiares e amigos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O MPES também salienta que os órgãos municipais de saúde e de assistência social, bem como os conselhos de direitos, devem continuar com o apoio necessário durante todo o período da emergência de saúde pública em razão da pandemia, para que não haja descontinuidade ou relaxamento das medidas de controle e de prevenção.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.