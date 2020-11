Em projeto inédito no País, praças de pedágio da BR-101 no ES começam a aceitar PicPay

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 48

Os usuários que trafegam pela BR-101 no ES agora podem realizar o pagamento do pedágio da rodovia por meio do PicPay, o maior aplicativo de pagamentos do Brasil, que utiliza o QR Code como tecnologia. Além disso, até o dia 31 de dezembro, todos os motoristas que pagarem por meio desta modalidade irão ganhar 30% de cashback (dinheiro de volta), com limite de uso de duas vezes por mês. Além do Estado, a rodovia na Bahia aceitará a nova modalidade.

A iniciativa da Eco101, concessionária do Grupo Ecorodovias, tem o objetivo de melhorar a experiência dos usuários da concessionária com mais agilidade e praticidade na hora do pagamento do pedágio. Com a parceria, o PicPay é a primeira carteira digital a ser aceita em praças de pedágio no país.

A parceria visa a facilitar a vida dos motoristas, eliminando o uso do dinheiro vivo. Basta apontar o celular para o código QR que estará disponível nas cabines para fazer o pagamento no aplicativo, tornando o processo mais rápido e prático para os motoristas.

A nova modalidade de pagamento estará disponível nas sete praças de pedágio localizadas nos municípios de Pedro Canário, São Mateus, Aracruz, Serra, Guarapari, Itapemirim e Mimoso do Sul.

De acordo com o diretor de tecnologia do Grupo Ecorodovias, Afranio Lamy Spolador Junior, este é um projeto piloto e que vai ao encontro das iniciativas do grupo, que prima pela inovação, excelência no atendimento e conforto dos usuários.

“No Grupo EcoRodovias, investimos constantemente em inovação e contamos com o programa InovaEco, que estimula a capacidade criativa dos nossos colaboradores e incentiva a prática. Esta iniciativa vai ao encontro das propostas mais modernas em termos de pagamento e que facilitam a vida dos usuários. Por isso, o pagamento por meio do PicPay caminha neste sentido e tem potencial para se expandir para outras unidades, levando em conta, é claro, as particularidades de cada unidade e a aprovação dos poderes concedentes responsáveis”, avalia Afrânio.

O diretor Comercial do PicPay, Elvis Tinti, também comenta as facilidades que o aplicativo traz aos usuários: “A parceria promove mais segurança para os motoristas, que não precisam portar dinheiro vivo no carro. O pagamento pode, inclusive, ser parcelado se o usuário optar por usar o cartão de crédito. Estamos orgulhosos de iniciar os nossos serviços de pedágios justamente no Espírito Santo, onde o PicPay começou sua história”, afirma Tinti.

Já o diretor-superintendente da Eco101, Carlos Eduardo Xisto, destacou que a cada dia a concessionária investe para que o usuário da via tenha uma melhor experiência em sua viagem e para isso aposta em soluções inovadoras e práticas de pagamento”, o que otimiza inclusive o tempo das viagens.

“O PicPay vai complementar as outras modalidades de pagamento já disponíveis. Atualmente, as cabines aceitam dinheiro, cartão de débito, cupom DBTRANS e Visa Vale Pedágio. Já nas pistas automáticas são aceitas as seguintes operadoras de TAG: Sem Parar, Conectcar, Veloe, GreenPass e Movemais. Nos próximos meses, a nossa expectativa é que as praças estejam recebendo também pagamento via PIX e cartão de crédito”, informou Xisto.

