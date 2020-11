Em Ibatiba, Luciano Pingo é reeleito com 55,92% dos votos

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 67

Luciano Pingo (Republicanos) ganhou as eleições para a Prefeitura de Ibatiba. Com 7.896 votos, o atual prefeito vai administrar a cidade por mais quatro anos. Pingo conquistou 55,92% dos votos válidos. Já o segundo colocado, Doutor Jonhson (Pode), que teve 5.790 mil votos (41,00%). Simião (PSDB) ficou na terceira colocação, com 435 votos (3,08%).

Pingo entrou na vida pública com 19 anos, na gestão do ex-prefeito Soniter Miranda Saraiva (2001/2004), na Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer. Em seguida, trabalhou na Assembleia Legislativa no setor de Comunicação. Depois, foi para a Comissão de Finanças do Poder Legislativo estadual e, em 2013, assumiu o mandato de vereador em Ibatiba.

O prefeito eleito também foi presidente do MDB Jovem do Estado e Vice-Presidente Nacional do MDB Jovem, além de Conselheiro Nacional e Estadual de Juventude no período de discussão e aprovação do Estatuto da Juventude (Lei Federal).

