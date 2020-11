Em entrevista, Dorlei Fontão destaca investimento de R$ 250 milhões em saneamento em Kennedy

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 28

Em entrevista ao AQUINOTICIAS.COM, o prefeito reeleito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão (PSD) falou sobre os próximos desafios na cidade, as obras em andamento e em um investimento de aproximadamente R$ 250 milhões em saneamento básico no município.

Confira a entrevista completa:

O senhor assumiu no lugar de Amanda Quinta e agora foi reeleito. Como foi assumir a prefeitura nessa transição inesperada?

Foi muito turbulento dormi vice e acordar prefeito e na situação em que o município se encontrava. Houve momentos que não desisti porque não quis ser covarde com o povo de Presidente Kennedy.

O senhor chegou a ficar com medo de, por exemplo, assinar documentos?

Naquele momento eu não sabia com quem estava trabalhando, em quem poderia confiar. As pessoas que estavam trabalhando também estavam em impasse.

O senhor fez uma auditoria nas contas?

Fizemos auditorias, o Ministério Público e Tribunal de Contas pediram, fizemos tudo. E comecei a tocar. Tive muita força da minha família, que me incentivou muito. Graças a Deus fui tomando as rédeas, tocando os projetos.

Foi uma eleição curta e não foi fácil, mas o senhor conseguiu êxito e venceu. Como o senhor recebeu esse resultado?

Creio que foi fruto de um bom trabalho que desempenhei em pouco tempo. Mostrei isso em um ano e pouco que permaneci na prefeitura e só tenho a agradecer à população.

Kennedy tem R$ 1,4 bilhão em caixa em royalties. Como fazer para a cidade ficar independente desses recursos, que um dia vão acabar?

Falamos em R$ 1 bilhão, mas é um dinheiro que acaba se não soubermos aplicar. Hoje temos 60% do que entrava antes. Temos de levar para Kennedy um polo industrial. Estou encaminhando para a Câmara um incentivo fiscal para atrair essas empresas. Temos algumas que já vão se instalar no município.

E o Porto Central e o ramal ferroviário?

O processo do ramal está evoluindo. Na semana passada teve reunião entre o governador com a diretoria Porto Central. Ele disse que será inaugurado ainda no meu mandato de quatro anos.

A prefeitura se prepara para a vinda do porto?

Estamos tentando levar o Ifes para lá, focados em cursos para as necessidades do Porto Central.

O município tem muito dinheiro em caixa, mas esse dinheiro do petróleo não pode ser usado em todos os pagamentos…

Não, ele não pode ser usado para folha de pagamento. A prefeitura tem muito funcionário e em alguns momentos a folha ultrapassa a receita. Fizemos algumas mudanças e consegui pagar tudo certo no ano passado e neste ano. Mas precisaremos fazer algumas mudanças. Vamos buscar aumentar a receita, trazendo empresas.

Como está hoje a educação em Kennedy?

Precisamos melhorar muito. Damos bolsa de estudo, mas quando falamos das crianças, estamos meio carentes. Precisamos acertar e vamos acertar.

Há muitos auxílios e programas assistenciais na cidade?

Sim, muitos e precisamos mudar isso. Temos de dar emprego às pessoas. Tendo emprego, as pessoas terão uma vida digna. Mas para acabar com assistencialismo, tem de dar uma via, uma oportunidade às pessoas.

Mais de 66% da população de Kennedy vive na zona rural. O que tem sido feito?

O forte hoje de Kennedy é a pecuária, o leite. Damos ração para que os produtores deem ao gado, há trator de graça. Damos incentivo e cobramos que eles cresçam.

E as estradas do interior?

Estamos fazendo. Assim que assumi, alavanquei vários trechos de asfalto. Um que pega de Cancela ao Posto do Caju estava paralisado, procurei saber o motivo e voltou. Temos da sede a Santa Lúcia, de São Salvador à Praia de Marobá, temos a Reta do Avião, com calçadão. Temos de Jaqueira a Santo Eduardo, de São Salvador ligando na pista que vai para a BR-101 e de São Paulinho a Água Preta e divisa de Itapemirim.

Isso impacta positivamente no turismo?

Queremos movimentar as praias, dando condições de o turista chegar, ver as praias limpas, bons bares, restaurantes e hotéis. Assumi um governo que a praia de Marobá estava revirada, fazendo rede de água, pluvial, esgoto. Hoje já está calçando, já está findando as primeiras vias. Até janeiro, boa parte estará calçada. Queremos fazer uma orla bonita e dar um conforto aos turistas. Temos licitação na Praia das Neves, de infraestrutura, rede de água, esgoto e fluvial. Temos também um projeto, que está 90% pronto, de água para Presidente Kennedy, que traz o sistema de esgoto. Hoje o fornecimento de água, uma parte é feita por empresa e outra parte por caminhões da prefeitura e poços. O projeto é para capacidade de água para 50 mil, bombeando do Rio Itabapoana para o Pico da Serrinha e vai distribuir para 90% do município. O investimento é na faixa de R$ 250 milhões mais ou menos.

E a área da saúde?

Em Presidente Kennedy não falta médico. Temos muito remédio. Há medicamentos que não tem na farmácia básica, mas sempre procuramos suprir a demanda. Estamos com um projeto pronto para fazer um novo pronto atendimento municipal. Vai ser um local humanizado. Vamos ter vários leitos, aparelhos se for necessário, raio X, ultrassom, exames poderão ser feitos lá, terá um laboratório. Damos todo tipo de exame para a população por meio do consórcio. Alguns exames não são cobertos e a prefeitura não pode pagar. Aquilo que o SUS faz a prefeitura não pode fazer. Disponibilizamos veículos para levar pacientes para toda parte do Estado onde há o serviço do SUS.

