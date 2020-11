Em Divino de São Lourenço, faixa etária entre 25 a 35 anos comporta o maior número de eleitores; veja o perfil do eleitorado

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 64

O município de Divino de São Lourenço possui 4.169 eleitores aptos para votar, neste domingo (15), nas eleições municipais 2020, de acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Disputam o cargo de prefeito municipal neste ano o atual prefeito e candidato a reeleição, Eleardo Brasil (PSB), Ronaldo Borges (PODE) e a candidata Laudineia Pirovani (PSD).

Entre os eleitores do município, estão aptos para votar com biometria, 96,91%, os outros 3,09% farão as suas escolhas de prefeitos e vereadores da forma antiga, apresentando o título eleitoral e um documento com foto.

No município os eleitores são em maior porcentagem do sexo masculino, 51,7%, casados também são maioria e somam 49,9% e a faixa etária entre 25 a 35 anos, atingindo a marca de 21,37%, comporta a maior porcentagem de eleitores.

Apenas sete eleitores foram identificados com algum tipo de deficiência. Sendo que alguns processamentos de Atualização de Situação do Eleitor (ASE) ainda estão sendo feitos, o que pode implicar em alterações no quantitativo de eleitores com deficiência e por tipo de deficiência.

