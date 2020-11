Em Cachoeiro, 14 pessoas votam com nome social; conheça o perfil do eleitorado

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 47

Segundo dados estáticos do Tribunal Superior Eleitoral, em Cachoeiro de Itapemirim, 140.438 mil pessoas estão aptas para votar nas eleições 2020. Destes, 124.682 mil já possuem biometria, apontando 88,78%. Por outro lado, 15.756 mil não atualizaram o cadastro biométrico, sendo 11,22% do eleitorado.

Outro dado interessante é que, em Cachoeiro, 14 eleitores usam nomes sociais para votar – forma pela qual travestis e transexuais preferem ser chamados – gerando conforto para estas pessoas na hora da apresentação, já que o nome condiz com a imagem.

No município, 2.118 mil pessoas com deficiência estão habilitadas para confirmarem seus votos nas urnas. Do total de eleitores, 53,3% são mulheres e 46,7%, homens.

Ainda segundo o TSE, a maioria dos votantes tem ensino médio completo, sendo 27,99%. Com ensino fundamental incompleto, 26,05%. Com ensino superior completo, 13,96% e analfabetos 2,96%. Entre os cachoeirenses, 58 com 100 anos ou mais estão aptos a votar.

Estado civil

Em Cachoeiro, 49,3% são casados, 38,1% estão solteiros, 6,73% divorciados, 4,5% viúvos e1,33% são separados judicialmente.

