Eleição marcada por brigas entre grupos políticos ocorre tranquila em Rio novo do Sul

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 126

Advertisement

Advertisement

Após uma semana marcada por violência entre eleitores de partidos políticos, as eleições em Rio Novo do Sul iniciaram de forma tranquila na manhã deste domingo (15). De acordo com a Polícia Militar, até o final da manhã nenhuma ocorrência havia sido registrada. o efetivo foi reforçado e os militares estão nas ruas percorrendo as sessões eleitorais.

Continua depois da publicidade

Logo cedo, no horário preferencial para idosos, entre 7h às 10h, centenas de pessoas já haviam exercido o voto. Nas principais zonas de votação, poucas filas e movimento tranquilo. A cidade tem 8.500 eleitores aptos a votar.

Já nas ruas, a movimentação de carros adesivados com números de candidatos e de apoiadores era intenso.

Briga generalizada

Na última sexta-feira (13), uma briga generalizada envolvendo rivais de partidos políticos no bairro Santo Antônio assustou moradores da cidade e ganhou repercussão na imprensa de todo Estado.

Continua depois da publicidade

Devido ao grande número de envolvidos na confusão, a PM que contava apenas cpom dois militares precisou utilizar gás de pimenta e atirou pra cima pra tentar dispersar as pessoas. Um reforço foi pedido e dezenas de pessoas foram levadas para a delegacia de plantão em Itapemirim.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.