Dono de bar é preso em Jerônimo Monteiro por perturbação do sossego e desobediência

Um homem de 30 anos foi detido na madrugada deste domingo (29), em Jerônimo Monteiro. Após uma reclamação, a Polícia Militar foi até um bar que fica às margens da BR-482. Havia uma solicitação de perturbação do sossego. O local já foi alvo de várias denúncias e inclusive já foi notificado pela fiscalização da prefeitura municipal, que não permitiu o funcionamento do estabelecimento.

Chegando ao endereço, os policiais encontraram o portão de entrada fechado com uma corrente e cadeado, e o proprietário se negou a abrir. Com o apoio de outra viatura, os militares romperam o cadeado do portão de acesso ao bar e deram voz de prisão ao proprietário de 30 anos, pela desobediência. Também foi flagrado no local um menor de 17 anos no interior do bar ingerindo bebida alcoólica.

Os envolvidos foram conduzidos a 6ª Delegacia regional de Alegre. A responsável pelo menor não estava no local, mas compareceu na delegacia durante a lavratura do boletim.

O local já foi alvo de outras denúncias. Em 10 de outubro deste ano, a Policia Militar, atendendo a uma denúncia de vendas e uso de entorpecentes, e menores no local, realizou abordagens e buscas, sendo encontradas várias embalagens de camisinhas usadas. Um jovem de 18 anos foi detido por tráfico de entorpecentes. Com ele foram encontrados um pino de cocaína, uma bucha de Maconha, um frasco de Loló e R$ 1.282.

