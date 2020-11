Deputado Luciano Machado realiza entrega de equipamentos rurais em Guaçuí

Por Redação - Redação 21

Duas associações de produtores rurais foram contempladas com micro-tratores, nesta quarta-feira (11), em Guaçuí. Os equipamentos foram obtidos através de recursos junto ao governo estadual, através da Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), por meio de crédito suplementar e destinados pelo deputado estadual Luciano Machado (PV).

A Associação Agrícola São Miguel e a Associação de Crédito Fundiário de Guaçuí foram as contempladas, cada uma, com um micro trator no valor de aproximadamente R$40 mil cada.

O termo de entrega dos micro tratores foi assinado na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, com a presença dos representantes das entidades e da prefeita Vera Costa.

O deputado enfatizou as entregas, que segundo ele, se somam a outras já destinadas a associações civis organizadas no município e região. “As duas associações fazem parte de outras muitas que conseguimos contribuir em nosso mandato. Investir na família do campo simboliza muito mais, é mostrar que eles têm valor e que é fundamental seu trabalho para toda a sociedade”.

