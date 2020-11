Confusão entre grupos políticos em Rio Novo do Sul termina com tiros e gás de pimenta 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 403

Uma briga generalizada entre dois grupos políticos rivais, em Rio Novo do Sul, terminou com a interversão da Polícia Militar, que precisou atirar e usar gás de pimenta para acabar com a confusão.

Tudo começou porque durante a noite desta sexta-feira (13), os dois grupos realizavam churrasco e aglomerações, ambos na mesma rua, no bairro Santo Antônio. Eles utilizavam carros com propagandas eleitorais, em alto volume, com intuito de provocar os rivais.

A PM esteve no local e pediu que cada correligionário desligasse o som, para manter a boa convivência entre os grupos. Em determinado momento, um homem conduzindo carro de som, ligou o equipamento na frente da residência onde ocorria a reunião dos rivais.

Ele foi parado pela turma e teve de descer do carro, momento em que começou a discussão e a briga generalizada. A PM tentou intervir, mas, por estarem em pouca quantidade, os militares estavam sendo desrespeitos.

Os policiais usaram gás de pimenta, não sendo possível controlar a confusão, e por isso, atiraram quatro vezes para o alto. Em seguida, chamaram reforços, e conduziram os envolvidos para a Delegacia Regional de Itapemirim.

