Confira locais que recebem limpeza anticoronavírus nesta semana em Cachoeiro

Por Redação - Redação 7

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Cachoeiro continua com os trabalhos de sanitização dos bairros e distritos do município, como parte das ações de combate à disseminação do novo coronavírus. Desde março deste ano, o serviço acontece em locais que recebem maior fluxo de pessoas, como praças, equipamentos públicos, pontos de ônibus, calçadas de comércios e áreas externas de hospitais e de unidades de saúde.

Continua depois da publicidade

Nesta semana, o cronograma de limpeza começa, nesta segunda-feira (23), nos seguintes locais: praça do bairro Ruy Pinto, academia ao ar livre do ginásio do bairro Aeroporto, na área externa da UPA do Marbrasa, no bairro São Lucas e na academia ao ar livre da Beira Rio.

Nesta terça (24), a ação acontece no Paulo Pereira Gomes (PPG) e na academia pública do Baiminas, na praça do bairro São Luiz Gonzaga, na área externa da unidade de saúde do Coronel Borges, na quadra de areia do bairro Amarelo e na academia do Paraíso.

Já na quarta (25), recebem o serviço a base da Guarda Civil Municipal (GCM), a Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes) e a Defesa Civil, na Ilha da Luz; o bairro Aquidaban e a academia do Vila Rica. Também os hospitais Evangélico, Santa Casa e Infantil (HIFA) serão atendidos.

Continua depois da publicidade

Na quinta (26), a limpeza segue para os bairros Gilson Carone, Coramara e Agostinho Simonato; unidade de saúde do IBC, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Jardim Itapemirim e Conselho Tutelar, no bairro Monte Cristo.

Na sexta (27), serão contemplados os bairros Zumbi, Nova Brasília, Basileia e Recanto.

As aplicações são realizadas de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 18h, com o suporte de um caminhão-pipa. O uso do hipoclorito de sódio, produto aplicado na limpeza, é adotado em várias cidades do país e do exterior para o enfrentamento da pandemia. Além de eliminar o coronavírus, a solução também deixa as áreas livres de outros micro-organismos causadores de doenças.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Toda ação contra a disseminação do coronavírus é muito importante. Mas esse é um trabalho em conjunto com a população, que também precisa continuar a adotar as medidas sanitárias, como uso da máscara, distanciamento social e higienização”, destaca o coordenador do Sistema de Comando em Operações (SCO) de combate à Covid-19 em Cachoeiro, Alexandro da Vitória.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.