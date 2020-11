Confira as 20 amostras de café arábica finalistas no Prêmio Cafés Especiais do Espírito Santo

Por Redação - Redação 9

Advertisement

Advertisement

A seleção das 20 amostras finalistas de café arábica no Prêmio Cafés Especiais do Espírito Santo foi divulgada nesta terça-feira (10) ( CLIQUE AQUI ). Foram inscritas 210 amostras, que passaram por diversos critérios baseados nas metodologias da Associação Americana de Cafés Especiais (SCAA). Os 20 cafeicultores finalistas são de oito municípios, sendo eles: Marechal Floriano, Castelo, Venda Nova do Imigrante, Afonso Cláudio, Dores do Rio Preto, Muniz Freire, Vargem Alta e Brejetuba…leia mais em Safra ES

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.