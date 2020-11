Com mais de 60 pontos de vantagem, Cuíca estaria eleito, se as eleições fossem hoje em São José do Calçado

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 36

Advertisement

Advertisement

O AQUINOTICIAS.COM divulga mais uma pesquisa Instituto Solução com as intenções de voto para prefeito em São José do Calçado. A publicação faz parte da série eleições 2020.

Continua depois da publicidade

A pesquisa foi realizada no dia 3 de novembro de 2020 com 382 eleitores. A amostra foi calculada usando um nível de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro de 4.9 pontos percentuais para mais ou para menos. A estatística responsável é Miriam Aparecida Ignácio Almeida, CONRE 7955, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-03269/2020.

Pesquisa espontânea

Aos eleitores o Instituto Solução fez a seguinte pergunta: “SE AS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE, EM QUEM O(A) SR(A) VOTARIA PARA PREFEITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO? (ESPONTÂNEA)”.

Continua depois da publicidade

Cuíca (PSB) é o candidato mais citado pelos entrevistados e desponta com 64,14% das intenções de voto. Na margem de erro, tem entre 59,24% e 69,04%.

Empatados tecnicamente, em segundo lugar, aparecem Teté (PSDB) e Zé Carlos (DEM), com 8,64% e 7,33%, respectivamente.

Veja o gráfico completo

Advertisement

Continua depois da publicidade

Pesquisa estimulada

Em cenário estimulado, Cuíca tem a preferência da maioria dos eleitores e abre quase 60 pontos de vantagem em relação aos demais candidatos. O candidato do PSB aparece com 68,32% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem entre 63,42% e 73,22%.

Em segundo lugar, bem distantes de Cuíca e empatados tecnicamente, aparecem o atual prefeito, Zé Carlos e Teté, com 10,47% e 8,9%, respectivamente.

Veja o gráfico completo

Zé Carlos lidera índice de rejeição

Quando perguntado “em qual candidato a prefeito você não votaria de jeito nenhum?”, o nome mais citado foi o do atual prefeito, Zé Carlos, que encerra seu mandado com 51,05% de rejeição.

Cuíca aparece com 9,69% de rejeição e Teté com 7,07%.

Veja o gráfico completo

Locais visitados

Os entrevistadores do Instituto Solução visitaram os seguintes bairros e distritos: Centro, Sizenando de Sá Viana, Loteamento São Domingos, José Pereira, Tatagiba, Airituba, Alto Calçado e Divino Espírito Santo.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.