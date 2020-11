Ciclista de 15 anos fica ferido após ser atropelado por carro em Cachoeiro

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 93

Advertisement

Advertisement

Um acidente envolvendo uma bicicleta e um carro deixou um adolescente de 15 anos ferido no início da tarde desta segunda-feira (9), na Ponte do Arco, no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim.

Continua depois da publicidade

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 13h40. Uma testemunha contou que com impacto da batida o jovem foi lançado cerca de 3 metros de altura e caiu no chão.

Assim que chegou ao local o resgate encontrou a vítima de 15 anos consciente, com sangramento no nariz, na cabeça e fratura no fêmur. O jovem foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro.

Detalhes sobre o que causou a colisão não foram informados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.