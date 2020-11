Carro clonado é apreendido pela PM em São José do Calçado

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 46

Advertisement

Advertisement

Um carro modelo Ford Ka, clonado, foi apreendido pela Polícia Militar nesta sexta-feria (20), na Rodovia Estadual ES 484, em Airituba, na cidade de São José do Calçado. Os militares chegaram até o veículo após informações da Polícia Rodoviária Federal de que um carro clonado estaria na rodovia.

Continua depois da publicidade

Ao localizarem o carro denunciado, foi localizado o proprietário do veículo que autorizou os militares verificarem o chassi e número do motor. Foram encontradas diversas inconsistências e irregularidades nas marcações, além do CRLV ser produto de roubo a mão armada em outro Estado, conforme registro verificado pelos policiais.

Em virtude dos fatos flagrados e a suspeita do veículo ser clonado, o proprietário foi encaminhado a delegacia de São José do Calçado, para as medidas cabíveis.

O 3° BPM reitera aos consumidores, sempre verificar junto aos órgãos estaduais competentes, a procedência e situação do veículo antes de realizar a compra e denunciar se houver indícios de crime.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.