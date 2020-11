Câmara de Cachoeiro lamenta morte de professor Paineiras

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 103

A Câmara Municipal de Cachoeiro lamentou o falecimento do professor, advogado e jornalista José Paineiras, ocorrido na noite deste sábado (28), em Marataízes, de infarto. Em nota no site, foi lembrado que, por indicação do presidente Alexon Cipriano e aprovação unânime da Casa, Paineiras foi homenageado em junho com o título de Cachoeirense Presente de 2020.

“Personalidade gravada na história do município, Paineiras destacou-se em suas diversas áreas de atuação, incluindo a luta à frente do movimento negro e no Centro Operário, além de ser pessoa muito querida pela sociedade. A trágica perda de José Paineiras soma-se a tantas outras gravemente sentidas pela sociedade cachoeirense, neste ano tão difícil para nossas famílias, restando-nos apenas o compromisso de honrar o seu legado de generosidade e grande amor a Cachoeiro. À esposa Edith e a todos os familiares, nossos mais sinceros pêsames”.

