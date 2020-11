Cachoeiro é a 2ª cidade mais competitiva do Espírito Santo, aponta estudo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 107

Advertisement

Advertisement

Cachoeiro de Itapemirim é a segunda cidade mais competitiva do Espírito Santo, atrás apenas da Capital do Estado, Vitória. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (19) e fazem parte do Ranking de Competitividade dos Municípios, uma publicação do Centro de Lideranças Públicas (CLP) em parceria com a startup Gove e Sebrae.

Continua depois da publicidade

Ao todo, foram pesquisados 405 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes. A pesquisa foi feita com dados de 2019 e foram analisados 55 indicadores, entre eles taxa de investimento, matrículas escolares, mortalidade, saneamento básico e mercado formal de trabalho.

No ranking nacional, Cachoeiro ficou na 138ª posição, à frente de Vila Velha (174ª), Colatina (175ª), Aracruz (184ª), Serra (203ª), Linhares (224ª), Guarapari (263ª), Cariacica (266ª) e São Mateus (293ª). Já as cidades mais competitivas do país são Barueri (1ª), São Caetano do Sul (2ª), São Paulo (3ª), Florianópolis (4ª), Curitiba (5ª) e Vitória (6ª). As cinco últimas colocações são do Estado do Pará, com as cidades de Moju, Tailândia, Abaetetuba, Tucuruí e Marituba.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.