Cachoeiro abre seleção com 618 vagas temporárias para profissionais da educação; veja como se inscrever

A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim abrirá, nesta quarta-feira (25), as inscrições para três processos seletivos simplificados. O objetivo é a contratação temporária de profissionais para 2021. São 384 vagas para o magistério e 234 para a área administrativa, totalizando 618, além de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.045 a R$ 2.886,24.

Os editais podem ser conferidos no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/ editais), onde também serão feitas as inscrições, até as 8h da próxima terça-feira (1º). As vagas para professores de educação básica e pedagogos são para atuação no magistério regular e nas escolas de tempo integral da rede municipal de ensino.

No edital voltado à área administrativa, há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. As vagas são para auxiliar de serviços gerais, eletricista, auxiliar de obras e serviços públicos, artífice de obras e serviços públicos, auxiliar administrativo, motorista, auxiliar de educação, agente de apoio educacional, agente administrativo, cuidador, técnico em informática, contador, nutricionista, psicólogo e bibliotecário.

Os processos seletivos terão as etapas de inscrição e de declaração de títulos, de caráter classificatório; e a chamada para comprovação de títulos, pela ordem de classificação, de caráter eliminatório. Os selecionados terão de passar por exames médicos, escolha de vagas e assinatura de contratos.

Novas oportunidades

Neste ano, em função da situação atípica gerada pela pandemia, a Seme estendeu os prazos dos contratos temporários além do que estava previsto no edital em vigência, preservando postos de trabalho e garantindo o desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais.

“Agora, é necessário lançar esses novos editais, para oportunizar que outros profissionais também possam concorrer às vagas, incluindo os recém-formados, que buscam a inserção no mercado de trabalho. Além disso, estamos oferecendo mais vagas do que oferecemos no processo seletivo anterior”, afirma a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

