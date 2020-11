BRK Ambiental distribui kits educativos sobre saneamento e saúde para filhos de funcionários

Por Redação - Redação 4

Advertisement

Advertisement

A importância do saneamento básico para transformar vidas e a sua relação com a saúde e o meio ambiente estão sendo trabalhadas pela BRK Ambiental com filhos de funcionários, em Cachoeiro de Itapemirim, que disponibilizou kits educativos do Programa Cuidar Mais para crianças com idade entre 1 e 5 anos. O material, composto por blocos de atividades, brinquedos educativos e DVDs com vídeos animados, busca sensibilizar os pequenos para os cuidados com a água e o descarte correto de resíduos para o bom funcionamento da rede de esgoto.

Continua depois da publicidade

O objetivo da iniciativa, segundo a analista de Responsabilidade Socioambiental, Micheline Bernabé, é levar atividades de conscientização ambiental para o círculo familiar do público interno da BRK Ambiental, assim como já foi feito neste ano com estudantes da educação infantil da rede municipal de ensino. “Esta é uma ação que possibilita à família conhecer um pouco mais as atividades realizadas pela BRK Ambiental no município e o papel fundamental de seu familiar para levar saneamento de qualidade à população. Também contribui para a reflexão sobre meio ambiente e saúde”, afirma.

Os itens que compõem o kit educativo da BRK Ambiental trabalham, de forma lúdica, a importância da preservação dos recursos naturais por meio do conhecimento sobre as questões que envolvem o saneamento básico, o ciclo da água, a reciclagem, o reaproveitamento, entre outras abordagens. Dentre os brinquedos educativos disponíveis estão o jogo da memória “Vilões do Esgoto” e o quebra-cabeça “Dança da Chuva”. As atividades são acompanhadas de um vídeo que reforça o aprendizado e a reflexão sobre os temas abordados.

Micheline Bernabé acrescenta que foi solicitado que as famílias documentem as atividades e enviem o registro para a empresa. “Por meio do kit, os nossos funcionários poderão interagir, trocar conhecimentos e refletir sobre os temas propostos de maneira divertida com seus filhos, esposas e maridos. O resultado dessa interação poderá ser compartilhado com os colegas de trabalho por meio dos painéis de comunicação da empresa”, finaliza.

Continua depois da publicidade

Conteúdo facilita o entendimento sobre a rotina dos pais

O eletricista Jeferson Monção Gonçalvez foi um dos funcionários da BRK Ambiental que receberam o kit educacional. Ele conta que o filho Afonso, de 4 anos, ficou muito feliz com o material e teve a ajuda da mãe, Zandra, que é pedagoga, para fazer as atividades e dinâmicas. “A educação ambiental já é praticada em nossa casa porque minha esposa é pedagoga e o Afonso pergunta bastante sobre o meu trabalho. O kit foi uma oportunidade de estarmos mais tempo com ele para desenvolver as atividades”, disse.

Pai de Francisco, de 5 anos, o encanador da BRK Ambiental Elson Alves de Jesus Dornelas também relata que o kit foi muito bem-vindo. Ele diz que Francisco já havia recebido o material no primeiro semestre, por meio da escola em que estuda e que faz parte do Programa Cuidar Mais da BRK Ambiental. Agora, aproveitará a oportunidade para refazê-lo, fazendo novas reflexões com o filho.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Este kit foi importante especialmente neste momento de pandemia. O Francisco é muito curioso em relação ao meu trabalho. Eu explico que trabalho com manutenção de rede para não deixar faltar água na casa das pessoas. Às vezes, ele chega e diz: pai, vamos conversar sobre o seu serviço? Algumas vezes, já pediu para ir trabalhar comigo”, conta.

Para o supervisor financeiro da BRK Ambiental Helvécio Pires Júnior, pai de Enrico, de 5 anos, o kit foi uma ótima iniciativa para poder explicar para o filho como é o trabalho que a empresa realiza. “O kit é feito de um material de excelente qualidade. Já fizemos o quebra-cabeça e o jogo da memória, momentos em que ele se divertiu bastante. Tento explicar para ele, de uma maneira mais lúdica, como é o nosso trabalho. Muita coisa em relação à educação ambiental ele já sabe, outras está aprendendo com o material”, conclui.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.