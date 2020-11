Black Week tem condições especiais no setor de educação

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 20

Advertisement

Advertisement

Estudantes de todo o país já podem aproveitar os descontos da Black Week do Educa Mais Brasil. A campanha visa viabilizar o acesso à educação para as pessoas que têm o interesse em se capacitar para o mercado de trabalho com bolsas de estudo. O programa de inclusão educacional aproveita o gancho da campanha nacional de descontos em produtos e serviços que é realizada no país desde 2010.

Continua depois da publicidade

A campanha de Black Week do Educa Mais Brasil oferece descontos de até 70% em diversas instituições de ensino com os mais variados cursos até o dia 27 de novembro. Os interessados encontram bolsas em cursos de graduação e pós-graduação para se capacitar para o mercado de trabalho. Não deixe de aproveitar as oportunidades disponíveis para cursos das modalidades presencial e EAD.

Com mais de 17 anos de atuação, o programa de bolsas de estudo atua para proporcionar o ingresso de brasileiros em instituições de ensino dos diferentes níveis educacionais. O Educa Mais Brasil tem parceria com milhares de instituições de ensino espalhadas pelo país.

A Black Friday

Continua depois da publicidade

A Black Friday é uma campanha de vendas conhecida e praticada em diversos países, onde estabelecimentos oferecem descontos reais para com o objetivo de alavancar as vendas e aumentar a saída de produtos. A campanha teve origem nos Estados Unidos, na primeira metade do século XIX, ligada às comemorações do Dia de Ações de Graça.

No Brasil, a Black Friday tem algumas características diferentes da que surgiu no Estados Unidos. Por exemplo: enquanto no país norte-americano o foco é zerar o estoque de produtos que não foram vendidos ao longo do ano, aqui no Brasil a campanha já surgiu mais voltada ao comércio eletrônico.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.