Black Friday: Procon de Cachoeiro dá dicas para consumidores não caírem em armadilhas

Muitas pessoas aproveitam a Black Friday, que neste ano acontecerá no dia 27 de novembro, para antecipar as compras de Natal e se beneficiar dos descontos sem o tumulto das lojas no período das festas de fim de ano. Mas, para desfrutar dessa comodidade, seja comprando em lojas físicas ou virtuais, o Procon de Cachoeiro avisa que os consumidores devem seguir as dicas preparadas pelo órgão de defesa do consumidor e redobrar os cuidados para não caírem em armadilhas.

Diversas irregularidades já foram encontradas, por diversos Procons do país, nas últimas edições da Black Friday. As mais comuns foram o descumprimento da oferta, a majoração de preços nos dias que antecedem o evento para simular descontos, publicidade enganosa e falta de informação clara sobre produtos expostos à venda.

O Procon de Cachoeiro adverte que mesmo se os produtos forem comprados com desconto, em promoção ou em liquidação, os direitos dos consumidores devem estar garantidos. As empresas que descumprirem o Código de Defesa do Consumidor estarão sujeitas a penalidades administrativas.

Mesmo com direitos resguardados, o órgão de defesa do consumidor orienta que vale conferir as dicas abaixo, sempre pedir a nota fiscal e guardar todos os documentos referentes à compra. Se depois da data, o consumidor cachoeirense achar que foi enganado, pode procurar o apoio do Procon pelo telefone 3155-5262 ou, presencialmente, na rua Bernardo Horta, nº 210.

Confira as dicas!

1-O fornecedor tem o dever de cumprir a oferta: Antes de confirmar o pagamento, observe se o preço é o mesmo indicado na oferta. Guarde todos os documentos relacionados à sua compra. Se o negócio for feito pela internet, anote o endereço eletrônico da loja virtual, salve no seu computador e imprima com toda a descrição da oferta, o prazo de entrega do produto, assim como a confirmação do pedido realizado com sucesso.

2-É mesmo vantagem? Desconfie sempre de ofertas mirabolantes, especialmente, se a loja for desconhecida. Existem aquelas que aumentam os valores reais para que o desconto pareça maior. Vale fazer uma boa pesquisa dos produtos desejados antes do início da Black Friday. Assim, é possível ter noção dos preços e, realmente, obter economia. Faça uma lista do que pretende comprar. Compare o preço dos produtos para verificar, se realmente se trata de um desconto relevante ou de uma estratégia de marketing. Atenção, também, ao valor cobrado pelo frete, que pode ser tão alto a ponto de não compensar o desconto no valor da mercadoria.

3-Produto em falta: Anunciar produto não disponível no estoque é publicidade enganosa. Ao divulgar a oferta, a empresa deve informar a quantidade disponível para a venda e, assim que acabar, retirar os anúncios e informar aos clientes sobre a falta. O consumidor enganado pode escolher outro produto de qualidade igual ou superior na loja ou cancelar o negócio, tendo o valor devolvido em dobro, se houver cobrança indevida, sem prejuízo de reparação por dano moral em casos considerados graves pelo Judiciário.

4-Onde comprar? Confira a credibilidade da loja. Para isso, procure, no site, informações como razão social, CNPJ, endereço e outras formas de contato (SAC). Se essas informações não estiverem disponibilizadas, escolha outro fornecedor. Desconfie, inclusive, de lojas que só oferecem boleto bancário como forma de pagamento. E mais: produtos importados adquiridos no Brasil, em estabelecimentos legalizados, seguem as mesmas regras dos nacionais.

5-Em caso de arrependimento: Em compras feitas fora do estabelecimento comercial, seja por telefone, catálogos, em domicílio ou internet, o consumidor tem o direito de arrependimento. O prazo para desistir da compra é de sete dias a partir do recebimento da mercadoria.

6-Não compre por impulso: Não se endivide para comprar. Estipule quanto pretende gastar com cada item que deseja. Compare-o com os de outras marcas. Verifique se ele corresponde às suas expectativas. Lembre-se de que parcelamento é dívida e que você terá de lidar com essa obrigação ao longo dos próximos meses. Caso necessário, certifique-se de que o parcelamento cabe no seu orçamento.

7-Segurança on-line: Evite realizar suas compras pela internet em lan houses ou computadores públicos. Dê preferência ao seu computador, protegido por programas antivírus, a fim de dificultar a ação dos hackers que ficam atentos a este tipo de evento para apoderarem-se de seus dados pessoais.

8-Por precaução: Verifique a garantia do produto, política de troca e prazo de entrega também podem virar pegadinha durante este evento. Por isso, fique atento às letras de rodapé. Guarde todos os comprovantes do processo de compras: e-mails, boletos, extratos, comprovantes do cartão de crédito e protocolos de atendimento.

