Banestes fará leilão de veículos e materiais de escritório; veja como participar

Por Redação - Redação 78

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) realizará, no dia 20 deste mês, um leilão de veículos e equipamentos. Estarão disponíveis 14 itens para a compra, entre carros, picapes e utilitários. Também serão ofertados materiais de informática e mobiliário. Este será o segundo leilão de veículos do ano.

O leilão vai acontecer, a partir das 14h, no pátio Alexandre Buaiz Neto, na Rodovia do Sol, Km 29, Praia do Sol, em Guarapari. Porém, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os lances somente poderão ser feitos e acompanhados pela internet.

Para participar do leilão eletronicamente, o interessado precisa efetuar o cadastro no site www.buaizleiloes.com.br. É necessário aceitar as regras de uso do site e enviar cópia dos documentos solicitados para que o cadastro seja liberado para oferta de lances. Poderão participar pessoas físicas e jurídicas.

Os veículos são leiloados com suas taxas quitadas (IPVA, licenciamento e multas), vencidas até a data do leilão.

A lista e outras informações sobre o leilão podem ser consultadas no site do banco: www.banestes.com.br, seção “Leilões”. A relação completa e respectivas fotos também estão no site do leiloeiro.

Os bens estarão expostos à visitação pública, nos respectivos galpões onde se encontram. Os interessados podem visitar os lotes que estão nos depósitos particulares até dia 19, das 9h às 16h; e no dia do leilão (20), das 9h às 12h. Já o material que está no galpão do Banestes, em Campo Grande, também pode ser visitado até a véspera da data do leilão, das 10h às 16h; e no dia do leilão, das 9h às 11h.

