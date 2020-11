Aulas em Cachoeiro devem ser semipresenciais em 2021; governo descarta restrições duras ao comércio

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 65

As aulas nas escolas públicas municipais de Cachoeiro de Itapemirim, em 2021, devem ser ministradas de forma semipresencial e com medidas de segurança mais intensas. As informações foram passadas pelo prefeito Victor Coelho, em coletiva de imprensa no início da tarde desta segunda-feira (23). Segundo ele, uma das possibilidades é manter o rodízio das turmas e aulas híbridas, ou seja, presenciais e pela internet.

Quanto ao comércio, Coelho descartou um novo fechamento como o que foi feito no pico da pandemia. “Vamos manter regras restritivas, mas mais brandas. Aprendemos a lidar com a doença. Uma das possibilidades é permitir o funcionamento de bares e restaurantes mesmo se entrarmos no risco moderado. A segunda onda já mostra sinais de aumento, já temos indícios, mas ela está controlada. Os protocolos de saúde estão mais eficazes”, ressalta.

Ele ressaltou ainda que a fiscalização será intensificada em estabelecimentos que não cumprem as regras. “O setor econômico está fazendo a parte dele e vamos fazer a nossa. Entraremos no período de compras e as lojas precisam funcionar. Nosso comércio já foi combalido pelo movimento grevista da Polícia Militar, pela enchente e agora pela pandemia. Então temos de fortalecer nosso comércio. Além disso, quem está cumprindo as regras não pode ser punido e já notamos que algumas atividades econômicas não são responsáveis pelo aumento de casos. Temos, sim, de intensificar a fiscalização para que todos cumpram sua parte”.

Victor Coelho também tranquilizou a população sobre as vagas de UTI. “Os leitos contratados pelo Governo do Estado no início da pandemia garantem o atendimento a todos os capixabas”, finaliza.

