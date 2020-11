Atendimentos de Covid-19 na Unimed Sul Capixaba nas duas primeiras semanas de novembro já quase ultrapassam outubro inteiro

Por Redação - Redação 252

A Unimed Sul Capixaba informa que, em outubro deste ano – já com um viés de alta em relação aos meses anteriores, registrou 99 internações de pacientes com suspeita de Covid-19, e que apenas nos 15 primeiros dias de novembro, ou seja, até o último domingo, foram registradas 85 internações de pacientes com suspeita da doença na unidade.

O número de atendimentos no Ambulatório de Síndrome Gripal (atendimento Covid-19), que em outubro foi de 1.967, até esta segunda-feira (16), já ultrapassou os 1.800 atendimentos.

Atenta a essa situação, a Unimed Sul Capixaba segue atuando no redimensionamento da sua capacidade de atendimento e de internação – tanto em leitos intensivos, quanto em não intensivos. A cooperativa faz um alerta à população para que mantenha as medidas de prevenção, como usar máscara em todos os ambientes, evitar aglomerações, higienizar constantemente as mãos e observar o isolamento quando estiver com sintomas gripais.

