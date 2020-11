Às vésperas das eleições, Renata participa de carreata em Cachoeiro

Por Redação - Redação 56

Advertisement

Advertisement

Falta apenas um dia para o cachoeirense escolher o gestor da cidade, e para fechar a campanha com chave de ouro, a candidata à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, Renata Fiório (PSD), cumpriu sua última agenda neste sábado (14).

Continua depois da publicidade

Pela manhã, ela participou de um café com lideranças religiosas no bairro Village da Luz e se reuniu com integrantes do projeto Construtores da Esperança.

Em seguida, esteve no Centro da cidade e conversou com comerciantes. Já a tarde, a candidata participou de uma carreata com a presença de mais de 200 veículos que circularam pela cidade.

Continua depois da publicidade

“Estamos muito confiantes, nossa cidade precisa de uma virada, e o número da mudança é o 55. Agradeço meus apoiadores, amigos, família, por participarem deste sonho comigo e com meu vice, Astor. Fizemos uma campanha sem máculas, sem mentiras e com propostas que vão mudar a vida da nossa população. Agradeço o carinho de todos por onde passei. Amanhã temos um encontro marcado, mas desta vez, é nas urnas”, disse Renata grata aos moradores.

Amanhã, Renata participa de uma missa pela manhã, e em seguida, vai à faculdade Multivix, no bairro Independência, onde votará às 9h55.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.