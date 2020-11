Deputado Luciano Machado propõe restauração e modernização do Teatro Carlos Gomes em Vitória

Por Redação - Redação 25

Um dos teatros mais importantes do cenário cultural do país, o Teatro Carlos Gomes, localizado na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória, é tema de indicação do deputado estadual Luciano Machado (PV). Lido na sessão desta segunda-feira, a indicação nº 2118/2020 prevê a restauração e modernização do equipamento cultural.

Segundo a proposição, o teatro é palco de atrações estaduais, nacionais e até internacionais, precisa e merece o cuidado e a atenção do governo na manutenção de sua estrutura, incluindo trazer inovações do ponto de vista tecnológico.

O teatro

Inaugurado em cinco de janeiro de 1927, o Teatro Carlos Gomes foi inspirado no Teatro Scala, de Milão, na Itália. Em 1983 o Conselho Estadual de Cultura conseguiu o tombamento do imóvel.

“O Carlos Gomes é uma referência para artistas, não só da Grande Vitória, como do nosso interior, que sonham em se apresentar nesse palco histórico que recebeu outros grandes artistas. Confio que será bem avaliada a proposta de nosso mandato ao governador Casagrande junto à essa demanda da classe artística e da sociedade civil”.

