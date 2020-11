Aplicação de piso emborrachado garante mais conforto e segurança em parques infantis de Guaçuí

Por Redação - Redação 9

A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (Semoisp), concluiu a instalação de piso emborrachado em dois parquinhos infantis da cidade. O piso foi colocado nos parques da Praça João Acacinho e na Beira Rio, trazendo mais conforto e segurança para crianças e pais que frequentam os locais.

De acordo com informações da Semoisp, o parque da Praça João Acacinho recebeu 192 metros quadrados (m²) do novo piso, enquanto o existente na Avenida Agenor Luiz Thomé (Beira Rio), próximo à chamada ponte do hospital, teve 162 m² do material instalado. O novo piso, de acordo com a Secretaria, tem grande durabilidade, sendo feito de pneus reciclados, sendo um material ecologicamente correto.

Além disso, oferece mais higiene e segurança aos usuários, principalmente para as crianças, já que tem a capacidade de amortecer o impacto de uma eventual queda.

A prefeita Vera Costa, ficou emocionada ao ver o resultado do trabalho. “Sinceramente, me deu vontade de chorar ao ver o resultado, porque queria muito entregar esse serviço para nossas crianças e seus pais, e ficou seguro e bonito, deixou ainda mais bonita a Praça João Acacinho e a Beira Rio”, afirma. “Só tenho a agradecer à toda minha equipe que trabalha com amor e dedicação para que possamos concretizar esses sonhos”, afirma.

