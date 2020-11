Apenas 50% das cartinhas do Papai Noel dos Correios Digital no ES foram adotadas; veja como participar

Por Redação - Redação 66

Este ano, a tradicional campanha para adoção de cartas Papai Noel dos Correios é digital. Em razão da pandemia do novo coronavírus, a estatal fez adaptações para assegurar a realização, com segurança, de um dos maiores projetos sociais do País. No Espírito Santo, até o momento, apenas 50% das cartas foram adotadas. O prazo final para entrega de presentes e adoção de cartas é até dia 4 de dezembro, próxima sexta-feira.

As cartas direcionadas ao Bom Velhinho estão disponíveis no blog da campanha. São de crianças de escolas públicas, matriculadas do ensino infantil ao 5º ano do ensino fundamental. Para adotar, padrinhos e madrinhas devem acessar o blog da campanha, clicar em “Seja você Noel” e seguir os próximos passos. Com base na localidade informada, serão disponibilizadas as cartinhas e as sugestões de locais para entrega dos presentes.

Cada padrinho ou madrinha pode adotar até 25 pedidos. Quando a adoção for finalizada, aparecerão as etiquetas com os códigos das cartinhas selecionadas, que devem ser coladas nos pacotes de cada presente, antes de entregá-los.

A entrega dos presentes deve ser feita presencialmente nos pontos de entrega, sempre com atenção aos protocolos de segurança – uso de máscaras e distanciamento – para evitar aglomerações.

No blog da campanha, estão disponíveis todas as informações sobre as datas, locais e horários de funcionamento dos pontos de entrega, em cada Estado.

Um passo a passo está disponível no canal oficial dos Correios, no Youtube.

Sonhos no papel

Os pedidos das crianças são dos mais variados: bolas, bonecas, calçados e até materiais escolares. A cada fim de ano, a estatal coloca toda a sua expertise em logística e a força de seus empregados para atender às expectativas desses meninos e meninas, concretizar bondades e conectar corações.

Além de estimular as crianças a escreverem cartas, a campanha Papai Noel dos Correios propaga também os valores natalinos, como solidariedade e esperança.

Os Correios contam, mais uma vez, com a participação voluntária dos brasileiros nessa grande corrente do bem para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Mais informações sobre a campanha Papai Noel dos Correios podem ser acessadas nas redes sociais da empresa.

