Advogados e militantes do movimento negro de Cachoeiro falam ao vivo nesta quarta (25) sobre temas étnico-raciais; saiba como assistir

No mês em que é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, episódios de racismo e até mesmo o assassinato de um homem negro dentro de uma rede de supermercados reacenderam a discussão no país, gerando protestos em diversos estados.

Para falar sobre temas como cotas raciais, o estigma do negro no mercado de trabalho, uso de expressões racistas, mortes violentas de jovens negros e outras pautas relacionadas ao tema, o AQUINOTICIAS.COM convida os advogados e militantes do movimento negro capixaba em Cachoeiro de Itapemirim, Viviane Lupim e Luiz Carlos de Oliveira.

O bate-papo ao vivo pode ser acompanhado pelo canal do Youtube ou na página do jornal no Facebook, às 15h00. Os internautas podem enviar perguntas para os entrevistados por meio das redes sociais.

Sobre os entrevistados

Viviane Lupim Santos da Silva é formada em Direito pelo Centro Universitário São Camilo (2015) e atua como advogada há quatro anos na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, com ênfase e especialização em Direito Civil e Empresarial.

Além de advogada, é militante do movimento negro capixaba, palestrante de temas étnico-raciais envolvendo raça e gênero e integrante do Coletivo de Fortalecimento e Empoderamento da População Negra do Estado do Espírito Santo.

Luiz Carlos de Oliveira Silva é advogado formado pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, especialista em Regulação de Serviços Públicos e Direito e Processo do Trabalho. Além de advogado, é militante dos movimentos sociais no município.

