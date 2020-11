Advogado do ES é preso suspeito de desviar mais de R$ 3 milhões de bancos paulistas

Por Redação - Redação 282

Um advogado de 31 anos foi preso, nessa quinta-feira (5), pela equipe da Delegacia Especializada de Crimes Contra Estabelecimento Comercial (DCCEC), em apoio à Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes de São Paulo. O mandado de prisão foi cumprido na Praia do Canto, em Vitória.

“Ele é integrante de uma organização criminosa e possuía mandado de prisão por desvios em um banco, em São Paulo, de mais de R$ 3 milhões”, contou o titular da DCCEC, delegado Gabriel Monteiro.

Durante as buscas no apartamento do advogado, foram apreendidos uma pistola 765, diversas munições de vários calibres, cheques falsificados, identidade falsas, diversos anabolizantes, um carro de luxo adulterado proveniente do Estado de São Paulo, além de receituários médicos duvidosos.

“Em razão desses crimes, ele foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em prisão preventiva”, disse o delegado.

O detido foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). O caso segue sob segredo de justiça em São Paulo.

