A partir das 17h, AQUINOTICIAS.COM estará ao vivo acompanhando a apuração dos votos no Sul do ES

A partir das 17h deste domingo (15), o jornalismo do AQUINOTICIAS.COM estará ao vivo acompanhando o fechamento das urnas e o voto a voto nas cidades do Sul do Espírito Santo.

Os internautas poderão acompanhar tudo por meio do site aquinoticias.com e pelos nossos canais no Facebook e no Youtube. Serão feitas análises, comentários das principais notícias do dia e, claro, o resultado das eleições 2020.

